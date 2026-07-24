Il 24 luglio 2026 si è celebrato il 34° anniversario della strage di via d'Amelio. A Pisa, il Comune e l’Edicola della Legalità hanno organizzato un omaggio in ricordo del giudice e degli agenti della scorta. L’evento ha coinvolto persone e rappresentanti locali, che hanno partecipato a una cerimonia per ricordare le vittime di quell’attentato. Nessuna altra attività o intervento è stato annunciato durante la commemorazione.

Pisa, 24 luglio 2026 - Nel 34° anniversario dalla strage di via d'Amelio, il Comune di Pisa, in collaborazione con l'Edicola della Legalità, ha reso omaggio alla memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. La cerimonia commemorativa si è svolta nel giardino ‘Emanuela Loi’ a Porta Fiorentina, dove è stata deposta una corona d'alloro in ricordo delle vittime. Erano presenti le autorità militari e civili cittadine, tra cui l'assessore alla legalità del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, il questore di Pisa Salvatore Barilaro, la presidente dell'associazione Nicola Ciardelli Onlus che gestisce l'Edicola della Legalità Federica Ciardelli, e il presidente del comitato Porta Fiorentina Niko Pasculli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Strage via d’Amelio: Pisa ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta

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Pisa. Commemorazione della Strage di Via d'Amelio

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