In Italia, nelle acque interne e costiere, si registrano 604 decessi legati a incidenti in mare e fiumi negli ultimi due anni. L'Istituto Superiore di Sanità ha reso noti questi numeri, evidenziando un aumento rispetto agli anni precedenti. La maggior parte delle vittime sono adulti, coinvolti in episodi di annegamento o incidenti nautici. I dati sono stati raccolti attraverso segnalazioni di soccorso e referti medici.

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© Virgilio.it - Strage silenziosa in acqua, in Italia 604 morti in due anni: i numeri che preoccupano l'Iss

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