strade alberi e cantieri completati 44 interventi

Un nubifragio ha provocato danni a strade, alberi e rami, con raffiche di vento superiori agli ottanta chilometri orari. In due giorni sono stati completati più di cinquanta interventi per rimuovere ostacoli e riparare i danni. Complessivamente, sono stati effettuati 44 interventi per ripristinare la viabilità, che ora è tornata alla normalità. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni specifici o sui tempi di riparazione.

Raffiche fino a oltre ottanta chilometri orari, alberi e rami sulle strade: Recanati conta i danni del nubifragio, ma grazie a oltre cinquanta interventi in due giorni la viabilità è tornata rapidamente alla normalità. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) già alle 7 di martedì mattina, in via precauzionale, predisponendo il coordinamento tra operai comunali, ufficio tecnico, polizia locale e volontari della Protezione civile per affrontare l’emergenza. Le squadre sono entrate in azione durante tutta la giornata, concentrandosi soprattutto sulla rimozione della vegetazione caduta sulle carreggiate. Sono stati effettuati 44... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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