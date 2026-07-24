Tre ex calciatori, tra cui Destro, Rossi e Fiamozzi, sono stati nominati direttori sportivi e annunciati ieri dalla Figc. Tra loro, Rossi è noto per aver avuto una carriera come centrocampista e ora ricopre un ruolo dirigenziale. La nomina si aggiunge a una lista di figure con passato da giocatori professionisti. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite un comunicato della federazione italiana. Nessuna delle nomine coinvolge ancora figure di rilievo di club di Serie A.

C’è tanto granata tra i nuovi direttori sportivi ufficializzati nella giornata di ieri dalla Figc. Tra questi Fausto Rossi, "professore" del centrocampo della Reggiana dal 2019 al 2023: dopo il biennio in C a Vicenza il 35enne è tornato lo scorso anno in Piemonte, coi dilettanti del Fossano, ma ha già iniziato a pensare a ciò che farà una volta appesi gli scarpini al chiodo. "Spero che da quel pezzo di paradiso voi possiate esserne orgogliosi" ha scritto Rossi sui social, dedicando il traguardo ai genitori. Tra gli altri neo ds ci sono anche altri due atleti che hanno vestito nel recente passato la maglia cittadina: Riccardo Fiamozzi, a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie di ex. Promossi Destro, Rossi e Fiamozzi. Sono diventati direttori sportivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

C’è il mercato dei direttori sportivi e poi c’è Paratici: se lo chiamasse una big?Nel mondo del calcio, il ruolo dei direttori sportivi è molto ricercato e conta diverse figure di rilievo.

Leggi anche: Atalanta Accoglie Giuseppe Pompilio: Il Nuovo Direttore dei Processi Sportivi e Ex Braccio Destro di Giuntoli

Argomenti più discussi: Mondiali, promossi e bocciati: da Paredes (picchiatore incallito) a Infantino e Collina ma ci sono anche storie di cuore da Cucurella a Gill da Vozinha alla foto Yamal/Messi; I promossi e i bocciati dei Mondiali 2026: Messi e Mbappé brillano, la Spagna domina in difesa, il triste epilogo di Cristiano Ronaldo e Neymar, Pulisic delude; Al Giffoni Film Festival i consulenti del lavoro portano GenL, cortometraggio per messaggio di legalità ed etica; Alessandro Medici di Temptation Island è morto a 53 anni: l’addio di Sofia Calesso.

Mechanicus Inquisitors reddit

Storie di ex. Promossi Destro, Rossi e Fiamozzi. Sono diventati direttori sportiviC’è tanto granata tra i nuovi direttori sportivi ufficializzati nella giornata di ieri dalla Figc. Tra questi Fausto Rossi, ... sport.quotidiano.net