Storico ex di Uomini e Donna fa un appello a Maria De Filippi | c’entra Cinzia Paolini

Un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha rivolto un appello a Maria De Filippi, coinvolgendo la presenza di Cinzia Paolini nel suo intervento. L'uomo ha parlato pubblicamente di questa dama, che ha suscitato discussioni nel pubblico del programma. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui social e sui media, senza fornire dettagli aggiuntivi sui contenuti dell'appello o sulle motivazioni.

Un discusso ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne torna al centro dell’attenzione con un appello inaspettato rivolto a Maria De Filippi. L’uomo ha riacceso i riflettori su di sé parlando apertamente di una dama molto discussa del parterre, Cinzia Paolini. Scopriamo nel dettaglio le sue dichiarazioni. I fotomontaggi che hanno fatto discutere. Nelle scorse settimane, l’ex protagonista del dating show era già finito al centro delle polemiche per alcuni fotomontaggi che lo ritraevano insieme a Elena De Simei e Gemma Galgani. Immagini che avevano spiazzato la stessa Elena, la quale si era detta turbata dalla diffusione di questi contenuti. I dettagli del gesto di Giuliano su Elena Le spiegazioni sull’accaduto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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BOMBA UOMINI E DONNE Giorgio Manetti vuole tornare con Gemma Galgani

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