Il presidente della Regione Puglia ha firmato il decreto che ufficializza la fine dello stato di emergenza regionale legato al rischio di scarsità d’acqua. La decisione segue le valutazioni sui livelli delle riserve idriche, che si sono stabilizzate. Tuttavia, si invita alla cautela e a non ridurre gli sforzi contro gli sprechi idrici. La misura riguarda esclusivamente l’emergenza dichiarata in precedenza e non comporta modifiche alle politiche di gestione delle risorse.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico. L'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale ha infatti dichiarato «basso» il livello di severità idrica per il comparto potabile dell'intero territorio della Puglia, «alla luce dei significativi recuperi di risorsa idrica rispetto allo scenario del 2025». Per Decaro si tratta di «una buona notizia che non ci deve vedere in nessun modo abbassare la guardia sui controlli agli sprechi né sul lavoro di progettazione e realizzazione di interventi e opere che servono alla Puglia a ridurre i rischi di una nuova emergenza». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Stop all'emergenza idrica in Puglia. Decaro firma il decreto ma avverte: «Non abbassiamo la guardia sugli sprechi»

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