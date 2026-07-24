La linea 1 della metropolitana a Napoli rimane chiusa tra Piscinola e Colli Aminei, con i servizi sostitutivi che non soddisfano le aspettative del comitato Napoli Nord. L’azienda di trasporto pubblico ha risposto dichiarando che i mezzi sono stati potenziati e che si stanno adottando misure per migliorare il servizio. La chiusura stagionale prosegue anche quest’anno, riproponendo le criticità già segnalate in passato. La tratta rimane inattiva durante l’estate, con i trasporti alternativi che continuano a essere oggetto di contestazione.

Tempo di lettura: 4 minuti L’estate dura nel trasporto pubblico dell’Area nord di Napoli, atto secondo: qualcuno ricorda? Riavvolgiamo il nastro. Come l’anno scorso, chiude la tratta Piscinola-Colli Aminei. Dal 22 giugno al 14 settembre, in periferia nord niente metrò. Il motivo è uguale a 12 mesi fa: la sostituzione dei binari, giunti al limite. Lo stop è inevitabile, necessario, secondo chi decide. Ma all’utenza interessa un’altra sostituzione: quella del servizio su gomma, al posto della linea 1. Le famose navette, insomma. E qui si assiste ad una contrapposizione. Perché stando al Comitato metropolitano Tpl Napoli Nord, la condizione sarebbe alquanto problematica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Stazioni chiuse linea 1, comitato Napoli Nord boccia servizi sostitutivi: cosa risponde l’Anm

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PRIMI TRANSITI ad ALTA VELOCITÁ lungo il doppio binario della NAPOLI/BARI [Cancello/Frasso P.1/2)].

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