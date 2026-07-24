Spritz&Burger Festival Anni 90 e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative: l’evento estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, spettacoli di cinema all’aperto, il Festival Anni ‘90 a ChorusLife e la manifestazione “San Paolo D’Argon Beer”. Queste attività coinvolgono ristorazione, cultura e musica, offrendo diverse opzioni di intrattenimento per i residenti e i visitatori. Le iniziative si svolgono in vari luoghi della provincia e prevedono eventi all’aperto e momenti di socializzazione.

L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, Festival Anni ‘90 a ChorusLife, “San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda”, la sagra del pesce a Ponte Giurino, “Borgo diVino in Tour 2026” a Lovere, i Vascombriccola – Tributo a Vasco Rossi a “Sottozero Summer Festival” di Bagnatica, la sagra in campagna a Mornico al Serio, “Soap Boxxico Rally” a Bossico e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 24 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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