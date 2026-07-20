Spritz&Burger Bepi e festival | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative. A Albino si svolge l’evento estivo Spritz&Burger, mentre a Madonna della Castagna si tiene una festa locale. Sono previsti anche spettacoli di cinema all’aperto e musica dal vivo, tra cui Bepi & The Prismas al “San Paolo D’Argon Beer Fest” e i Bandaliga al Sottozero Summer Festival di Bagnatica. Sono confermate varie attività per il pubblico, senza altri dettagli sui programmi specifici.

L’estivo Spritz&Burger ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, Bepi & The Prismas a “San Paolo D’Argon Beer Fest – Musica e passione Birra ‘N Banda”, i Bandaliga al Sottozero Summer Festival di Bagnatica e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 20 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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