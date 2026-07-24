Venerdì 24 luglio si svolgono diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. OA Sport fornisce una guida dettagliata con orari e programmi completi, permettendo agli spettatori di seguire tutte le gare e le competizioni previste per la giornata. La copertura include sia la trasmissione televisiva che lo streaming online, garantendo accesso a tutte le gare programmate.

Oggi, venerdì 24 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulla pista dell’Hungaroring, teatro dell’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito magiaro scopriremo se la Ferrari saprà davvero puntare al massimo possibile, lanciando il guanto di sfida a Kimi Antonelli e alla Mercedes. Allargando gli orizzonti, grande attenzione dovrà essere riservata al ciclismo con la disputa della diciannovesima tappa del Tour de France 2026: si arriverà sulla leggendaria Alpe d’Huez e ci si aspetta un nuovo assolo del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 24 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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