Spazio al ’Castiglioni Film Fest’ Proiezioni talk concorso e premi Boom di cortometraggi iscritti

La XII edizione del Castiglioni Film Festival si svolge fino a domenica a Castiglion Fiorentino, con proiezioni di film, talk, un concorso internazionale di cortometraggi e attività di networking. L’evento registra un aumento di iscrizioni di cortometraggi rispetto alle edizioni precedenti. Sono previsti anche ospiti e premi, in un calendario ricco di appuntamenti dedicati al cinema.

Film, ospiti, talk, concorso internazionale di cortometraggi e attività di networking. Un calendario ricchissimo è quello in programma fino a domenica: Castiglion Fiorentino si tinge di cinema con la XII edizione del Castiglioni Film Festival. Quattro giorni di cinema, incontri e formazione, in un dialogo costante tra opere, autori e pubblico. Il festival unisce una programmazione serale dedicata al cinema contemporaneo a un concorso internazionale di cortometraggi, affiancato dai talk e attività collaterali, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali di riferimento della Valdichiana. Il Festival è organizzato da Farrago APS in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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