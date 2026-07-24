Sparatoria a Seregno 44enne trasportato all' ospedale in gravi condizioni Il colpo d' arma da fuoco esploso tra le case

Da milano.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Seregno, nella serata di giovedì 23 luglio, un uomo di 44 anni è stato colpito da un colpo di arma da fuoco e trasportato in ospedale in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto tra le abitazioni poco dopo le 22. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla sparatoria o sulle eventuali motivazioni.

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Un uomo trasportato in gravi condizioni all’ospedale per ferite d’arma da fuoco rimediate durante a una sparatoria avvenuta a Seregno nella serata di giovedì 23 luglio, poco dopo le 22. Il fatto si è verificato in via Fosse Ardeatine, nel quartiere Crocione. Secondo le prime informazioni l’uomo ha 44 anni e versa in gravissime condizioni al San Gerardo.  A soccorrere il ferito è stato il personale del 118. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Seregno, agli ordini del maggiore Corrado Quarta. I militari hanno delimitato la scena del crimine in via Fosse Ardeatine per i rilievi del caso chiudendo al transito la strada a ridosso delle case Aler, che collega via Solferino al Parco della Pace. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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