sos al prefetto per il caldo in ospedale

La Cgil di Spezia ha chiesto un incontro urgente al Prefetto a causa delle alte temperature nelle corsie degli ospedali di Spezia e Sarzana. Le temperature negli ambienti ospedalieri sono aumentate, creando condizioni difficili per pazienti e personale. La richiesta mira a trovare soluzioni per affrontare la situazione. La richiesta è stata presentata alla luce delle condizioni di disagio create dal caldo eccessivo negli ospedali della zona.

Temperature sempre più alte nelle corsie degli ospedali di Spezia e Sarzana: una situazione che ha portato la Cgil si Spezia a chiedere un incontro urgente al Prefetto di Spezia. La richiesta nasce dalle "numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane da lavoratrici e lavoratori" della sanità e dalle evidenti difficoltà vissute quotidianamente anche da pazienti e familiari, "costretti a restare in reparti e ambienti dove il caldo ha raggiunto livelli ormai insostenibili". "Abbiamo ritenuto necessario chiedere un incontro urgente al Prefetto – dichiara Luca Comi, Segretario generale della Cgil Spezia (nella foto) – perché siamo di fronte a una situazione che non può più essere affrontata come un’emergenza estiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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