Sorloth sparito dai radar della Juventus da quasi prima scelta a desaparecido | cosa è cambiato in questo mese

Il giocatore norvegese non è più nel mirino della Juventus, che aveva mostrato interesse per lui come possibile centravanti. Negli ultimi mesi, il suo nome non è più stato menzionato nelle trattative di mercato né nelle discussioni ufficiali del club. La società non ha più fatto dichiarazioni o aggiornamenti riguardo al suo eventuale arrivo o partenza, lasciando il suo futuro incerto. La sua presenza nel radar del club si è praticamente dissolta nel corso del mese.

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