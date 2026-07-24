Succede che un giorno ci si guardi allo specchio e, all’improvviso, eccole lì: le prime sopracciglia bianche. Tra lo sconforto e l’ansia sul come procedere, è possibile che il primo istinto sia quello di fare la cosa più sbagliata e di strapparle. Ma se il (falso) mito racconta che quando si strappa un capello bianco ne ricrescano sette, con le sopracciglia è più probabile che rimanga uno spazietto che sarà difficile colmare. Come rimediare quindi? Ci sono un po’ di opzioni tra cui scegliere e la brow artist Jenny Mangano le racconta tutte nel dettaglio. Tingerle, tagliarle e nasconderle con il make up sono tutte strade valide da percorrere e ognuna sceglierà quella più adatta in termini di budget e tempistiche. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sopracciglia bianche: lascio o strappo? Ecco cosa dice la brow expert

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