Lasci i piatti sporchi? Ecco cosa dice la psicologia

Un lavello pieno di piatti sporchi può sembrare un fastidio minore o una semplice dimenticanza. Ma gli psicologi avvertono che potrebbe riflettere qualcosa di molto più profondo di una semplice abitudine al disordine. Il disordine crescente in cucina – specialmente quando diventa un’abitudine – può rivelare uno stress emotivo e psicologico sottostante. Lungi dall’essere un segno di pigrizia, i piatti non lavati possono rappresentare un esaurimento nascosto, affaticamento mentale o persino una silenziosa richiesta di aiuto. Gli esperti sostengono che il disordine quotidiano, in particolare quello che tendiamo a evitare, spesso rispecchia lo stato del nostro mondo interiore. 🔗 Leggi su Newsner.it

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