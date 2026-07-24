Sondaggi politici Meloni perde voti mentre il campo largo resta avanti | Vannacci ancora sopra la Lega

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo l'ultima Supermedia di YoutrendAgi, Fratelli d'Italia ha registrato una diminuzione dei consensi, attestandosi al 26,3%. Il campo largo mantiene la prima posizione con il 44%. Futuro Nazionale ha aumentato i propri voti, raggiungendo il 6,8%, superando la Lega di Salvini.

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Nell'ultima Supermedia YoutrendAgi, Fratelli d'Italia registra una netta flessione (26,3%), mentre il Campo largo si conferma in testa con il 44%. Continua l'ascesa di Futuro Nazionale che, salendo al 6,8%, si mantiene al di sopra della Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggi politici, Meloni perde quasi un punto e mezzo. Vannacci vola al 6,8%, campo largo avanti, la supermediaFratelli d’Italia arretra, Futuro Nazionale continua a crescere e il campo largo mantiene un vantaggio di oltre due punti sul centrodestra. msn.com

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