Sondaggi politici Meloni perde voti mentre il campo largo resta avanti | Vannacci ancora sopra la Lega
Secondo l'ultima Supermedia di YoutrendAgi, Fratelli d'Italia ha registrato una diminuzione dei consensi, attestandosi al 26,3%. Il campo largo mantiene la prima posizione con il 44%. Futuro Nazionale ha aumentato i propri voti, raggiungendo il 6,8%, superando la Lega di Salvini.
Nell'ultima Supermedia YoutrendAgi, Fratelli d'Italia registra una netta flessione (26,3%), mentre il Campo largo si conferma in testa con il 44%. Continua l'ascesa di Futuro Nazionale che, salendo al 6,8%, si mantiene al di sopra della Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ultim'ora sondaggi politici: SIAMO nei GUAI, Meloni perde consenso, Vannacci e Conte sorpassano
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Prosegue la lenta discesa di FdI, che pur rimanendo in prima posizione, perde 7 decimi. Roberto Vannacci incassa altri voti e tallona la Lega, rispettivamente al 6,2% e 6,3%. Campo largo in vantaggio sul centrodestra. Lo dice un sondaggio di Bidimedia: https facebook
Sondaggi politici, Meloni perde quasi un punto e mezzo. Vannacci vola al 6,8%, campo largo avanti, la supermediaFratelli d’Italia arretra, Futuro Nazionale continua a crescere e il campo largo mantiene un vantaggio di oltre due punti sul centrodestra. msn.com