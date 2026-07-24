Il sondaggio mostra un calo di Fratelli d’Italia e Lega, mentre Futuro nazionale continua a crescere. Vannacci supera il 7% e si avvicina a Forza Italia. Più della metà degli elettori di chi sostiene la coalizione di governo desidera che anche Futuro nazionale faccia parte della coalizione.

Fratelli d’Italia e Lega in costante calo, da una parte, e Futuro nazionale in crescita continua, dall’altra. È la fotografia del sondaggio Youtrend per SkyTg24 di oggi. Con una rilevazione significativa: più di un elettore su due di Giorgia Meloni vuole Roberto Vannacci nella coalizione del centrodestra. Ma andiamo con ordine. FdI resta il primo partito con il 26,4% (-0,5 rispetto al 3 luglio), davanti al Partito democratico al 21,9% (-0,1) e al Movimento 5 stelle all’11,5% (-0,5). Più indietro c’è Futuro nazionale, il partito di Vannacci, che cresce di 1,2 punti nello stesso intervallo di tempo e sale al 7,6%, portandosi a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, FdI continua a scendere: Vannacci oltre il 7% avvicina FI. Più di un elettore su due di Meloni vuole FnV in coalizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il sondaggio di Renato Mannheimer sul partito di Vannacci: Il 10% degli italiani lo voterebbe, ...

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, continua la crisi di FdI e Pd: Meloni e Schlein in costante calo, Vannacci continua a salireI sondaggi politici mostrano un rallentamento per i leader di FdI e Pd, con Meloni e Schlein in calo.

Vannacci al 5,9%, continua la cavalcata nei sondaggi. L’ultima Supermedia: giù FdI, il campo largo stacca il centrodestra di due puntiUn sondaggio recente mostra che l'ex generale ha raggiunto il 5,9% nelle intenzioni di voto, confermando una crescita rispetto alle rilevazioni...

Temi più discussi: Sondaggi politici, FdI e Pd in calo, continua l'avanzata di Futuro Nazionale: cresce il distacco dalla Lega; Gli ultimi sondaggi politici: scendono sia FdI che Pd, Futuro nazionale di Vannacci cresce ancora e supera Avs; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sotto il 25%: Vannacci vola al 7,3%, il campo largo resta avanti sul centrodestra; Allarme nero a Palazzo Chigi: Vannacci ora mangia voti anche alla premier.

Roggero, la corsa a destra per una legge dedicata a lui: la Lega vuole cambiare il codice, FdI bloccare i risarcimenti. Gelo da Forza Italia reddit

I #sinistronzi definirono assurda la proposta di legge, condivisibile visto che siamo in #Italia e la lingua ufficiale è l'italiano, di @FratellidItalia poi propongono leggi ancor più, realmente, assurde E poi ci lamentiamo se l'Italia va male x.com

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: Fdi e Pd in calo, salgono M5S, Futuro Nazionale e Sud chiama Nord | DATILa nuova rilevazione sugli orientamenti di voto al 20 luglio 2026 conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano, ma segnala al tempo stesso alcuni movimenti significativi nel quadro politico ... strettoweb.com

Sondaggi politici, FdI e Pd in calo, continua l’avanzata di Futuro Nazionale: cresce il distacco dalla LegaNell'ultimo sondaggio TgLa7, FdI (26,9%) e Pd (21,1%) perdono terreno pur restando in vetta, mentre sale il M5S al 13,1% ... fanpage.it