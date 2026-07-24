Somalia un podcast sul Paese al centro del Corno d' Africa

Da vaticannews.va 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un podcast dedicato alla Somalia approfondisce gli aspetti meno noti del Paese, spesso associato a guerra civile, pirateria e terrorismo. La nazione ha una popolazione molto giovane, una ricca identità culturale e una delle coste più estese dell’Africa. Si trova in una posizione strategica tra l’Oceano Indiano, il Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandeb, collegando diverse rotte marittime importanti.

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Per molti la Somalia resta sinonimo di guerra civile, pirateria e terrorismo. Eppure, il Paese è molto più di questo. Con una popolazione giovanissima, una forte identità culturale e la costa più lunga dell'Africa, la Somalia occupa una posizione strategica tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandeb. Nell'episodio di Off the Radar, intitolato "Perché conta la Somalia", proviamo a raccontare questi aspetti attraverso le testimonianze della scrittrice italiana di origine somala, Igiaba Scego, e dell'analista, Luciano Pollichieni. Video Embed: Ascolta Off the Radar su YouTube e lascia un Mi Piace!. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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