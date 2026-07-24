Un podcast dedicato alla Somalia approfondisce gli aspetti meno noti del Paese, spesso associato a guerra civile, pirateria e terrorismo. La nazione ha una popolazione molto giovane, una ricca identità culturale e una delle coste più estese dell’Africa. Si trova in una posizione strategica tra l’Oceano Indiano, il Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandeb, collegando diverse rotte marittime importanti.

Per molti la Somalia resta sinonimo di guerra civile, pirateria e terrorismo. Eppure, il Paese è molto più di questo. Con una popolazione giovanissima, una forte identità culturale e la costa più lunga dell'Africa, la Somalia occupa una posizione strategica tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandeb. Nell'episodio di Off the Radar, intitolato "Perché conta la Somalia", proviamo a raccontare questi aspetti attraverso le testimonianze della scrittrice italiana di origine somala, Igiaba Scego, e dell'analista, Luciano Pollichieni. Video Embed: Ascolta Off the Radar su YouTube e lascia un Mi Piace!. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Somalia, un podcast sul Paese al centro del Corno d'Africa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Gerusalemme apre l’ambasciata del Somaliland: Israele punta sul Corno d’Africa e sul Mar RossoLunedì 15 giugno, a Gerusalemme, è stata inaugurata l’ambasciata del Somaliland, uno Stato autoproclamato nel Corno d’Africa.

Laos, un podcast sul Paese più bombardato al mondoTra il 1964 e il 1973, gli Stati Uniti hanno sganciato più di due milioni di tonnellate di bombe sul Laos, rendendolo il Paese più bombardato al...