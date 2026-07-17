Laos un podcast sul Paese più bombardato al mondo

Da vaticannews.va 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 1964 e il 1973, gli Stati Uniti hanno sganciato più di due milioni di tonnellate di bombe sul Laos, rendendolo il Paese più bombardato al mondo rispetto alla popolazione. Nonostante la guerra ufficialmente si sia conclusa nel 1973, il Paese continua a convivere con le conseguenze di questa lunga campagna militare. Un podcast dedicato esplora le ferite ancora aperte e l’impatto di decenni di bombardamenti sulla popolazione.

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Da oltre cinquant'anni il Laos convive con una guerra che, solo sulla carta, è finita nel 1973. Tra il 1964 e il 1973 gli Stati Uniti sganciarono sul Laos oltre due milioni di tonnellate di bombe, trasformandolo nel Paese più bombardato al mondo in rapporto alla popolazione. Molti degli ordigni utilizzati erano bombe a grappolo: milioni di piccole submunizioni non esplosero all'impatto e sono ancora oggi disseminate sotto campi, foreste e villaggi. Nell'episodio di Off the Radar, intitolato "Laos, il Paese più bombardato al mondo", ripercorriamo la storia della cosiddetta Secret War, una delle pagine meno conosciute della Guerra fredda, e raccontiamo le conseguenze che quel conflitto continua ad avere sulla popolazione laotiana. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Off the Radar - Ep. 39, Laos: il Paese più bombardato al mondo

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