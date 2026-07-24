Attualmente sono sei le squadre che si contendono il titolo in questo campionato, anche se alcune sembrano ancora lontane dalla piena competitività. La Juventus, per esempio, è considerata meno in forma rispetto alle altre, mentre le altre cinque squadre si presentano con maggiori probabilità di poter vincere. La stagione prosegue e la lista delle pretendenti potrebbe ancora cambiare, ma al momento sono queste le formazioni in corsa per il primo posto.

Sei squadre per uno scudetto. In attesa che il campionato scremi la lista, oggi la griglia di chi correrà per il titolo è allargata a sei club. Qualcuno lo abbiamo iscritto d’ufficio, per esempio la Juve, allo stato attuale lontana dall’essere competitiva. Qualcun altro l’inserimento nell’élite se l’è guadagnato sul campo, e ci riferiamo al Como. A ciascuna abbiamo abbinato una parola significativa del momento, poi le cose cambieranno e altri vocaboli verranno. L’ordine di apparizione rispecchia l’arrivo della scorsa stagione. È la squadra che per distacco ha accumulato più punti nelle ultime tre annate, 262 contro i 211 del Napoli nello stesso segmento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Solidità, colpi di mercato e... sarà uno scudetto per sei! Ed ecco chi parte in prima fila

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IL NAPOLI DI ALLEGRI CHE FAREI PER VINCERE LO SCUDETTO

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