solet resta nel mirino il napoli cerca un centrale esperto

Il Napoli sta cercando un difensore centrale esperto per rafforzare la rosa. La società valuta diverse opzioni, senza pressare su un nome specifico. La priorità è trovare un profilo che soddisfi le esigenze del reparto arretrato, mantenendo un approccio cauto e senza affrettare le decisioni. La ricerca continua, ma non ci sono ancora accordi definitivi.

Il Napoli continua a lavorare per aggiungere un nuovo centrale alla rosa. La dirigenza vuole aumentare le alternative nel reparto arretrato, ma senza accelerare su un profilo che non convinca pienamente. Tra i nomi seguiti resta Oumar Solet. Il difensore dell’Udinese è considerato una soluzione di alto livello per fisicità, qualità ed esperienza maturata nel corso della carriera. Il club friulano non ha chiuso alla possibilità di una cessione. Il giocatore, però, partirà soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata. Il Napoli dovrà quindi valutare con attenzione costi e condizioni dell’eventuale operazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo del francese resta presente nella lista azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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