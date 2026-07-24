Oggi a Bossico si svolge la quarta edizione del Soap Boxxico Rally, una gara con veicoli in legno fatti a mano. La manifestazione, parte dell’ottava tappa del campionato provinciale, è organizzata dall’associazione Boxrally e si tiene sulle strade del paese. L’evento combina musica, divertimento e sport, attirando appassionati e partecipanti interessati alle auto artigianali. La gara si svolge nel centro di Bossico, con i bolidi che scendono lungo un percorso appositamente allestito.

BOSSICO (Bergamo) Musica, divertimento ma soprattutto sport. Oggi Bossico ospita la 4ª edizione del Soap Boxxico Rally, la manifestazione con la gara per macchine in legno costruite a mano e ottava tappa del campionato provinciale promosso dall’associazione Boxrally iniziato ad aprile a Bergamo, sulle Mura di Città Alta. L’evento, promosso dal Gruppo sportivo Bossico, ha anche una finalità benefica, grazie al gruppo Gelatieri bergamaschi di Confcommercio. Una delegazione del territorio (Clusone, Rovetta, Sovere, Lovere, Costa Volpino, Vertova e Bergamo) sarà presente domenica all’arrivo della gara: ogni cono o coppetta (l’offerta è libera) contribuirà alla realizzazione dei progetti dell’Associazione Cure Palliative Odv-Ets Bergamo, a cui andrà l’intero importo raccolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soap Boxxico Rally. Lo spettacolo dei bolidi artigianali

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