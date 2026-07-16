Spero che nessuno mi dica che sono maleducato Penso di essere rispettoso del lavoro degli altri Se invece mi contestano il dialetto o che ballo e canto non ci sono problemi | parla Peppone Calabrese

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peppone Calabrese ha affermato di essere rispettoso del lavoro degli altri e ha aggiunto che non ha problemi se gli contestano il dialetto o le sue attività di ballo e canto. Ha poi commentato sulla situazione nella provincia, sottolineando che i paesi stanno spopolando. Non sono stati forniti dettagli specifici su altre iniziative o cause legate a questa tendenza.

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“Ci siamo posti delle domande su quello che sta succedendo alla provincia. I paesi si stanno spopolando, ma ci siamo resi conto che la provincia è portatrice sana di valori, cultura e di tutto quello che si è sempre generato negli anni”: così Peppone Calabrese racconta a Libero Magazine il suo viaggio in lungo e in largo per l’Italia con le trasmissioni Linea Verde e Camper. Proprio quest’ultima va in onda a mezzogiorno, nella fascia attualmente occupata in attesa del ritorno, a settembre, di Antonella Clerici con il suo amatissimo È sempre mezzogiorno. Una collocazione che, secondo Peppone, ha bisogno di “leggerezza, che non è superficialità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Spero che nessuno mi dica che sono maleducato. Penso di essere rispettoso del lavoro degli altri. Se invece mi contestano il dialetto, o che ballo e canto non ci sono problemi”: parla Peppone Calabrese
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