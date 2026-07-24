Un commento offensivo e inappropriato è stato rivolto a una sindacalista, che ha criticato pubblicamente le dichiarazioni sulla morte di un manifestante durante gli scontri del G8 di Genova nel 2001. L’autore di questo commento ha scritto un messaggio in cui ha augurato uno stupro a Valentina Bosello. La frase è apparsa sui social e ha suscitato immediatamente sdegno e condanna.

Un commento indecente, che per stigmatizzare un’opinione non condivisa sulla vicenda di Carlo Giuliani, il giovane morto durante gli scontri del G8 di Genova nel 2001, ha toccato il fondo: il suo autore ha augurato lo stupro a Valentina Bosello. Originaria di Lerici (La Spezia), delegata Cgil scuola, membro del coordinamento donne del sindacato, oltre che viceresponsabile Amnesty International per la Liguria, non ha chinato la testa e ha denunciato l’uomo. Un bruto virtuale sulla quarantina residente a Torino, che con tanto di nome e cognome e foto profilo insieme a una bimba, ha ignorato decenza, umanità e netiquette. Cosa ha provato quando ha letto il commento? "Me lo hanno segnalato due persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindacalista minacciata. Commenta il G8, le augurano uno stupro

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Un paio di quotidiani oggi ne parlano, onore a loro. Ma per il resto nulla. Nessun artista (reduce dall’ultimo film inondato di contributi pubblici) a fare appelli coraggiosi al microfono; nessun politico a strappare l’applauso in un comizio, nessun sindacalista a or x.com