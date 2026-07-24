Il giorno dopo l’attentato vicino alla sua casa, avvenuto il 16 ottobre 2025, Sigfrido Ranucci ha nominato Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia, durante un colloquio con i pm. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta o sull’eventuale coinvolgimento. La notizia si basa su fonti investigative che riferiscono di un possibile tentativo di depistaggio. La dinamica dell’attentato e le indagini sono ancora in corso.

Il giorno dopo l'attentato nei pressi della sua abitazione a Pomezia - avvenuto il 16 ottobre 2025 - Sigfrido Ranucci fa il nome di Chiara Colosimo, la presidente della Commissione bicamerale antimafia. E lo fa in un momento piuttosto delicato, ovvero quando si trova davanti al Procuratore Francesco Lo Voi e al pubblico ministero, titolare dell'indagine, Carlo Villani. A rivelarlo è Il Giornale. "A me, in questo momento, interessa maggiormente un’altra cosa, su che cosa state lavorando ora? Su alcuni temi ha fatto la presentazione, ad esempio l’eolico, ma vorrei sapere esattamente quali sono le cose più sostanziose in cui siete in questo momento impegnati e non necessariamente l’avete pubblicizzato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, "Colosimo": tentativo di depistaggio davanti ai pm?

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