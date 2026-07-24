La prima ministra giapponese ha scritto di dormire solo tre ore a notte, affermando che questa è diventata la sua routine. La dichiarazione ha suscitato critiche e discussioni nel paese, dove si parla di un carico di lavoro eccessivo. Nei giorni scorsi, si sono moltiplicate le voci su come questa mancanza di sonno possa influire sulla salute e sulla capacità di governare.

È il dibattito nato in Giappone dopo che la prima ministra Sanae Takaichi ha scritto che per lei è diventata la norma, attirandosi parecchie critiche In Giappone da alcuni giorni si discute del fatto che la prima ministra Sanae Takaichi lavora troppo e non dorme abbastanza. Il dibattito è iniziato dopo che Takaichi aveva scritto un post su X in cui celebrava il suo ritmo di lavoro e raccontava di essere impegnatissima. Takaichi sosteneva di essere riuscita per la prima volta da parecchio tempo a dormire «ben cinque ore», approfittando di un giorno di festa nazionale, e diceva che da quando è diventata prima ministra «dormire tra zero e tre ore è diventata la norma». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Si può governare un paese dormendo tre ore a notte?

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