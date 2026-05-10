Rachel Entrekin vince l'ultramaratona di 400 km dormendo solo 19 minuti in 56 ore | come è possibile
Rachel Entrekin, 34 anni, ha partecipato alla 'Cocodona 250', un'ultramaratona di 400 chilometri in Arizona caratterizzata da temperature estreme. La runner ha completato la gara in circa 56 ore, dormendo solo 19 minuti durante tutto il percorso. Ha conquistato la vittoria assoluta, superando anche gli uomini in gara e stabilendo un nuovo record di tempo. La competizione si svolge in condizioni climatiche molto dure, tra freddo e caldo intenso.
La 34enne Rachel Entrekin ha compiuto un'impresa mostruosa alla 'Cocodona 250', una ultramaratona di 400 chilometri che si svolge in Arizona in condizioni estreme, tra freddo e caldo: ha vinto la classifica assoluta, uomini inclusi, facendo segnare un tempo record. In 56 ore ha dormito solo 19 minuti, in tre pisolini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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