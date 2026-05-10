Rachel Entrekin vince l'ultramaratona di 400 km dormendo solo 19 minuti in 56 ore | come è possibile

Rachel Entrekin, 34 anni, ha partecipato alla 'Cocodona 250', un'ultramaratona di 400 chilometri in Arizona caratterizzata da temperature estreme. La runner ha completato la gara in circa 56 ore, dormendo solo 19 minuti durante tutto il percorso. Ha conquistato la vittoria assoluta, superando anche gli uomini in gara e stabilendo un nuovo record di tempo. La competizione si svolge in condizioni climatiche molto dure, tra freddo e caldo intenso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui