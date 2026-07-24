Il presidente del Bangladesh si è dimesso due anni prima della fine del mandato, motivando la decisione con problemi di salute. Aveva assunto la carica ad aprile 2023 ed è stato in carica fino alla sua dimissione, avvenuta recentemente. Ha spiegato di soffrire di una malattia che provoca perdite di coscienza di breve durata e occasionali. Ha 76 anni. La sua uscita anticipata dalla carica avviene dopo circa due anni dall’insediamento.

In Bangladesh il presidente Mohammed Shahabuddin si è dimesso due anni prima della fine del suo mandato. Era presidente dall’aprile del 2023 e ha giustificato la scelta citando motivi di salute (ha 76 anni): ha detto di soffrire di una malattia che gli causa occasionali e brevi perdite di coscienza. Le sue dimissioni erano comunque attese: il governo aveva infatti fatto forti pressioni affinché lasciasse l’incarico. Shahabuddin è uno degli ultimi alleati rimasti all’ex prima ministra Sheikh Hasina, che si dimise nel 2024 dopo le enormi proteste di quell’anno, represse con violenza: almeno 1.400 persone furono uccise. Hasina era poi scappata in India, e mentre era in esilio è stata condannata in Bangladesh alla pena di morte per crimini contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Si è dimesso il presidente del Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, per motivi di salute

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Bangladesh President Mohammed Shahabuddin Set to Resign Amid Deep Political Crisis | NewsX World

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