di Stefano Marchetti Dal Grand Hotel di Rimini si ‘sente’ il mare, e nel suo abbraccio Liberty si accendono memorie, nostalgie e – sì – Amarcord, come li avrebbe chiamati Federico Fellini che qui, nel Palazzo dei Sogni, soggiornava sempre alla suite 315. Proprio al Grand Hotel sta per riaprirsi ’La Terrazza della Dolce Vita’ (promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini), la rassegna di salotti culturali curata e condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dal 31 luglio al 10 agosto più di 40 celebrità verranno accolte negli incontri quotidiani aperti al pubblico (con ingresso libero). "Legami di cuore - L’amore... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si apre ’La Terrazza della Dolce Vita’. Confronti d’autore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ventura e Terzi al Grand Hotel. Torna la Terrazza della Dolce VitaNella settima edizione di La Terrazza della Dolce Vita, più di quaranta ospiti si sono alternati in undici serate al Grand Hotel di Rimini.

Con Simona Ventura e Giovanni Terzi torna a Rimini “La terrazza della dolce vita”A Rimini, torna “La terrazza della dolce vita” con Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Temi più discussi: Con Simona Ventura torna la Terrazza della Dolce Vita: Al Bano, Ferretti, Concato e tanti protagonisti; RIMINI: Torna ‘La Terrazza della Dolce Vita’, 40 ospiti tra cultura e spettacolo; Torna a Rimini 'La Terrazza della Dolce Vita', 40 ospiti tra cultura e spettacolo; Terrazza della Dolce Vita, il programma: 40 ospiti per Simona e Giovanni Terzi.

La settima edizione de La Terrazza della Dolce Vita è ai nastri di partenza! @terzigio Dal 31 luglio al 10 agosto vi aspettano undici serate di incontri, cultura e grandi ospiti al @grandhotelrn Si parte venerdì 31 luglio con la serata inaugurale al Teatro Gal x.com

40 ospiti d’eccezione per la 7a edizione di La Terrazza della Dolce Vita di Ventura e TerziCon una serata speciale al Teatro Galli di Rimini, alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, si apre venerdì 31 luglio (ore 21.00) la 7a edizione di La Terrazza della Dolce V ... liquidarte.it

Rimini, torna la Terrazza della Dolce Vita: al Grand Hotel attesi 40 ospiti d’eccezioneSaranno più di 40, gli ospiti nel corso di 11 serate per la 7a edizione di La Terrazza della Dolce Vita i salotti culturali ideati e presentati da Simona ... chiamamicitta.it