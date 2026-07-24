Kimi Antonelli ha dichiarato di aver bisogno di una pausa per staccare e riflettere. Nonostante il risultato del Gran Premio d’Ungheria, l’ultimo prima della pausa, il pilota italiano continuerà a guidare in testa nella classifica piloti.

Kimi Antonelli, poi tutti gli altri. A prescindere da come andrà il Gp d’Ungheria, l’ultimo prima della sosta, il pilota italiano rimarrà in testa nella classifica piloti. “Eh, non è male. Sono molto tranquillo e mi godrò le vacanze più dello scorso anno, perché so di aver fatto un gran lavoro con il team in questa prima parte, non ho dubbi sul mio futuro e quindi posso pensare solo a correre”, ha dichiarato Kimi Antonelli nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Una prima parte di stagione intensissima, sia fisicamente che mentalmente, considerando che adesso Kimi Antonelli ha definitivamente assunto lo status di favorito e deve quindi convivere con la pressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sento di avere davvero bisogno di una pausa, devo staccare e pensare ad altro”: parla Kimi Antonelli

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