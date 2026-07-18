Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 a Spa-Francorchamps. Il pilota ha dichiarato che, pur essendo felice del risultato, domani sarà importante partire bene in gara. Antonelli ha descritto la conquista della prima posizione come un risultato grandioso, ma ha sottolineato la necessità di concentrarsi sulla partenza per affrontare al meglio la corsa.

Bene così. Un consistente Kimi Antonelli ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP del Belgio, atto numero dieci del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito di Spa-Francorchamps. Grande prova per l’italiano, il quale ha confermato di essere il più veloce sul giro secco. Nello specifico il talento in forza alla Mercedes ha fermato il cronometro a 1:44.361, precedendo di 0.317 la Red Bull di Max Verstappen, secondo precedendo Lando Norris (0.440) e l’altra Mercedes guidata da George Russell (0.508). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bologna ha commentato quanto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Grandioso conquistare la pole, ma domani è un altro giorno. Devo fare bene in partenza”

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F1, GP Cina: Kimi Antonelli in pole, il giro decisivo del pilota Mercedes in qualifica a Shanghai

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