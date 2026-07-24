La minoranza critica il presidente del Consiglio comunale, accusandolo di aver violato il principio di neutralità. Secondo le opposizioni, Rossini non ha condiviso con tutti i gruppi consiliari la sentenza della Corte dei Conti, mettendo in discussione il suo ruolo di figura imparziale. La questione riguarda la trasmissione del testo giudiziario, che non sarebbe stato reso accessibile a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio.

«Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Rossini, con la scelta di non divulgare la sentenza della Corte dei Conti a tutti i gruppi consiliari è venuto meno al suo ruolo super partes», attacca la minoranza. Il pronunciamento della Corte dello scorso marzo - relativo all'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 del Comune di Brescia - apre un nuovo fronte polemico tra il centrodestra e la maggioranza in città. Dopo aver appreso dal Corriere la notizia della sentenza e le prescrizioni che invitano la Loggia a "correggere" il proprio bilancio, i consiglieri di minoranza hanno presentato un'interrogazione per chiedere chiarezza. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Sentenza della Corte, il presidente non ha inviato alla minoranza il testo: «Rossini non è più super partes»

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