Un passante ha insultato Zeudi Di Palma durante una diretta Twitch, commentando le sue origini napoletane con l’accusa di essere mafiosa. La modella e ex Miss Italia ha reagito, suscitando un confronto acceso con i follower. La discussione si è protratta per alcuni minuti, con commenti di supporto e critiche. La scena si è svolta in diretta, senza ulteriori interventi da parte degli organizzatori.

Zeudi Di Palma insultata durante una diretta Twitch: il commento sulle sue origini napoletane scatena la reazione dell’ex Miss Italia. Una diretta Twitch nata come una semplice chiacchierata con i follower si è trasformata in un momento di polemica per Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è stata insultata da un passante per le sue origini napoletane e ha reagito difendendo la propria identità e il percorso costruito negli anni contro pregiudizi e stereotipi. Nata e cresciuta a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli spesso raccontato attraverso la lente della criminalità, Zeudi ha più volte rivendicato il valore positivo del territorio da cui proviene, prendendo le distanze da qualsiasi rappresentazione riduttiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Novella2000.it - “Sei di Napoli? Mafiosa”, Zeudi Di Palma denigrata da un passante: la reazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Sei di Napoli? Mafiosa”, Zeudi Di Palma insultata da un passante durante una live. Lei reagisce: “Ritardato”

Zeudi Di Palma, il futuro è tutto da scrivere: svela i suoi sogniZeudi Di Palma ha condiviso i suoi sogni per il futuro, parlando delle sue aspirazioni personali e professionali.

Argomenti più discussi: San Luca resta commissariata: il Governo proroga di altri sei mesi lo scioglimento per infiltrazioni mafiose · ilreggino.it; Traffico di droga tra Catania e Malta: sei arresti e sequestri per 700mila euro; Tentato omicidio Liotti, definitiva l'assoluzione di Danilo Volzone; Palermo ricorda Boris Giuliano 47 anni dopo l'assassinio del capo della Mobile.

Una donna del sud che dovrebbe provare empatia con questa ragazza che solo perché ha detto sono di napoli gli viene detto mafiosa con i soliti luoghi comuni Sei ridicola e imbarazzante x.com

Ponte Morandi, dopo otto anni arrivano 32 condanne per un crollo che si poteva evitare. A Castellucci 12 anni e sei mesi reddit

Sei di Napoli? Mafiosa, Zeudi Di Palma insultata da un passante durante una live. Lei reagisce: RitardatoDurante una diretta streaming su Twitch, Zeudi Di Palma è stata insultata da un passante che, dopo aver appreso le sue origini napoletane, l'ha definita ... fanpage.it