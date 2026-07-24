Rimini, 24 luglio 2026 – Accostamenti al diavolo, minacce di morte, il gesto della pistola puntata alla tempia accompagnato dalle parole "ti troverò", il tutto diffuso attraverso video pubblicati sul social network TikTok, in aggiunta a pedinamenti e ’sopralluoghi’ nei pressi dell’abitazione della vittima. Comportamenti che nella giornata di mercoledì hanno portato i carabinieri di Misano ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Raffaele Caputo, 45enne campano residente a San Clemente, per stalking nei confronti di un pastore di una chiesa evangelista e della moglie, residenti nel Riminese (il giudice per le indagini preliminari Alessandro Capodimonte, ha accolto la richiesta presentata dal pubblico ministero Davide Ercolani). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sei come il diavolo, ti troverò": minaccia religioso, arrestato

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