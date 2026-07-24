Negli ultimi tempi si è aperto un dibattito sull’uso delle chips nei tornei di poker. Da un lato, alcuni sostengono che i giocatori dovrebbero ricevere un numero maggiore di chips, simile a quello del passato. Dall’altro, altri evidenziano le problematiche logistiche e di gestione, a tutela di giocatori e dealer. La discussione si concentra sulle modalità di distribuzione e sull’impatto delle quantità di chips sulle dinamiche di gioco.

Due differenti punti di vista hanno animato le ultime settimane di gioco. C'è chi vorrebbe tornare al passato con giocatori che hanno davanti montagne di chips e chi invece porta avanti il punto di vista logistico cercando di tutelare giocatori e dealer. Ecco cosa sostengono i due differenti partiti Chi segue il poker da tanti anni non può non ricordare l'immagine di Dario Minieri alle WSOP con (letteralmente) una montagna di chips davanti a sé. Oggi le cose sono cambiate riducendo il numero di gettoni. E scoppia la polemica delle chips nei tornei live Televisivamente parlando è un qualcosa che lascia di stucco. Un grande tavolo da poker con giocatori che hanno davanti una bella montagna di chips. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scoppia la polemica sulle poche chips nei tornei

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