Cinque persone sono state arrestate e quattro agenzie di scommesse sono state sequestrate in un'operazione che coinvolgeva il clan D'Alessandro, tra Castellammare e Pompei. L'indagine ha accertato attività di scommesse illegali e riciclaggio di denaro. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri nelle zone interessate. L'indagine continua per approfondire eventuali altri coinvolgimenti e attività illecite collegate.

Scommesse e riciclaggio nell'orbita del clan D'Alessandro fino a Sorrento: cinque arresti, sequestrate quattro agenzie. Nell'ambito di attività di indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale partenopeo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone (due in carcere, tre ai domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività di... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Scommesse e riciclaggio da Castellammare a Pompei, misure per cinque persone nell'orbita dei D'Alessandro

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