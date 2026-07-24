Schirone pronto al salto di categoria | A Cesena per dimostrare che valgo

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista classe 2003, prelevato dal Pineto, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto e firma un contratto fino al 2030. È pronto al salto di categoria e si presenta con l’obiettivo di dimostrare il suo valore. La società ha ufficializzato l’accordo e il giocatore si trasferisce in vista della prossima stagione in Serie B.

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Centrocampista classe 2003, prelevato dal Pineto, per Luca Schirone ora il salto in B. Arriva a Cesena con un prestito con obbligo di riscatto e un contratto fino al 2030. Un passaggio di categoria importante. Si sente pronto? "La prima stagione in Serie C, quella della stagione 2023-2024, era già stata difficile perché dopo solo sette giornate mi ero infortunato. Non ho giocato mai contro quel Cesena che registrò il record di punti (96). Pineto è stata fondamentale per la mia crescita e non posso che ringraziarli, ma ora sono a Cesena e con orgoglio vi dico che non vedo l’ora di iniziare per dimostrare il mio valore". Cosa l’ha spinta a scegliere Cesena? "Non appena ho saputo dell’interesse di una piazza così importante ero veramente contento e non ho esitato nella mia scelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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