Schiacciato da un’auto nella corte Bimbo di un anno grave al Maggiore

Un bambino di un anno è stato gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto nella corte di casa, in località Gavello di Bondeno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 in un’area cortiliva di un’abitazione sulla strada via Comunale Gavello. Il bambino è stato elitrasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Travolto da un’auto nella corte di casa, bambino di un anno ferito gravemente ed elitrasportato d’urgenza. Grande paura nella tarda mattinata di ieri. L’incidente è successo poco dopo le 11, in un’area cortiliva di un’abitazione, posta sulla strada via Comunale Gavello, in località Gavello di Bondeno. Da una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare ad opera degli agenti della Polizia Locale Alto Ferrarese, un bambino di un anno stava giocando con una palla, quando involontariamente è stato travolto da un’auto, guidata da un familiare, che stava effettuando una manovra nella corte esterna dell’abitazione. Accortosi di quanto successo, ha chiamato subito i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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