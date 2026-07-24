Scherma qualificazioni Hong Kong | gli sciabolatori strappano il pass per i Mondiali

Durante le qualificazioni di scherma a Hong Kong, gli sciabolatori italiani hanno ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali, evitando i turni preliminari. È stato un risultato positivo per gli atleti azzurri nella sciabola maschile, che si sono assicurati un posto nel tabellone principale della competizione internazionale. La giornata si è conclusa con questa vittoria, consolidando la presenza italiana nel torneo mondiale di scherma.

L’Italia brilla alle qualificazioni di Hong Kong: niente turni preliminari, gli sciabolatori vanno nel tabellone principale ai Mondiali L’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di scherma di Hong Kong si chiude con un trionfo per i colori azzurri nella sciabola maschile. La missione era chiara: portare più atleti possibili nel tabellone principale della prova individuale in programma lunedì. E i quattro rappresentanti italiani, Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, l’hanno compiuta alla perfezione, calando un poker di qualificazioni che proietta grandi ambizioni sulla pedana asiatica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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