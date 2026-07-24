Scatti in spiaggia giochi in piscina cene in famiglia e momenti lontani dai riflettori La duchessa ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata

Da amica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La duchessa ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini che mostrano momenti familiari durante le vacanze estive tra il Portogallo e il Regno Unito. Le foto ritraggono la famiglia in spiaggia, mentre gioca in piscina e durante cene in famiglia.

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Scatti in spiaggia, giochi in piscina, cene in famiglia e momenti lontani dai riflettori. Meghan Markle ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata condividendo su Instagram un carosello di immagini che la ritraggono insieme al principe Harry e ai figli Archie e Lilibet durante le vacanze estive trascorse tra il Portogallo e il Regno Unito. Si tratta di fotografie inedite che mostrano la famiglia Sussex in un’atmosfera rilassata, ben diversa dalle rare apparizioni pubbliche degli ultimi anni. Meghan e Harry spensierati in Portogallo con Archie e Lilibet. Il viaggio in Europa è iniziato con una settimana di soggiorno sulla costa portoghese, nella zona di Melides, una località dell’Alentejo sempre più amata dalle celebrity per la sua tranquillità e le spiagge incontaminate. 🔗 Leggi su Amica.it

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