scatti in spiaggia giochi in piscina cene in famiglia e momenti lontani dai riflettori la duchessa ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata

La duchessa ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini che mostrano momenti familiari durante le vacanze estive tra il Portogallo e il Regno Unito. Le foto ritraggono la famiglia in spiaggia, mentre gioca in piscina e durante cene in famiglia.

Scatti in spiaggia, giochi in piscina, cene in famiglia e momenti lontani dai riflettori. Meghan Markle ha aperto uno spiraglio sulla sua vita privata condividendo su Instagram un carosello di immagini che la ritraggono insieme al principe Harry e ai figli Archie e Lilibet durante le vacanze estive trascorse tra il Portogallo e il Regno Unito. Si tratta di fotografie inedite che mostrano la famiglia Sussex in un’atmosfera rilassata, ben diversa dalle rare apparizioni pubbliche degli ultimi anni. Meghan e Harry spensierati in Portogallo con Archie e Lilibet. Il viaggio in Europa è iniziato con una settimana di soggiorno sulla costa portoghese, nella zona di Melides, una località dell’Alentejo sempre più amata dalle celebrity per la sua tranquillità e le spiagge incontaminate. 🔗 Leggi su Amica.it

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