Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Ravenna dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia. Era alla guida in stato di ebbrezza e con una targa falsa, e ha evitato l’alt in modo pericoloso. La fuga si è conclusa con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all’alt con fuga pericolosa nel corso di un controllo della polizia. L’arresto è avvenuto a seguito di un inseguimento per le strade periferiche di Ravenna, dove l’uomo, già destinatario di un ordine di carcerazione, ha tentato di sottrarsi all’arresto mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Il tentativo di fuga e l’inseguimento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio svolto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scappa all'alt a Ravenna, guida ubriaco e con una targa falsa: arrestato dopo una folle corsa

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Scappa all'alt a Ravenna, guida ubriaco e con una targa falsa: arrestato dopo una folle corsaArrestato a Ravenna un uomo di 55 anni dopo un inseguimento: resistenza a pubblico ufficiale, fuga e guida in stato di ebbrezza. virgilio.it