Un'auto ha accelerato fino a 240 kmh e ha proseguito a tutta velocità dopo essere stata fermata dalla Polizia a Fontanafredda. Il conducente ha evitato incidenti nonostante la velocità elevata. Dopo aver superato il posto di blocco, il veicolo ha percorso diverse strade prima di arrivare nella provincia di Treviso. La fuga si è conclusa senza incidenti segnalati.

? Punti chiave Come ha fatto il conducente a non causare incidenti a quella velocità?. Quali percorsi ha seguito l'auto per raggiungere la provincia di Treviso?. Chi riuscirà a identificare il responsabile della fuga dopo l'inseguimento?. Perché il controllo della Polizia Locale è degenerato in una sfida?.? In Breve Inseguimento avvenuto il 22 maggio 2026 tra Fontanafredda e la provincia di Treviso.. Servizio giornalistico curato da Esmeralda Dalla Longa sulla dinamica dell'accaduto.. Velocità del veicolo registrata a 240 kmh durante il tragitto verso il trevigiano.. Pericolo per la sicurezza stradale dei residenti lungo le arterie tra i due comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle a 240 km/h: scappa dopo l’alt della Polizia a Fontanafredda

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