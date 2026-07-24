Scafatese arriva Proia | esperienza e qualità per mister Ferraro

La Scafatese ha annunciato l’ingaggio di Federico Proia, centrocampista classe 1996. Il giocatore, con esperienze tra Serie B e Serie C, si unisce alla squadra gialloblù, che si trova in Serie C dopo la promozione. L’operazione riguarda il reparto di centrocampo e mira a rafforzare la rosa della squadra. La firma è stata ufficializzata dal club, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

Tempo di lettura: 1 minuto La Scafatese continua a muoversi sul mercato e piazza un colpo di spessore per la linea mediana. Il club gialloblù, neopromosso in Serie C, ha infatti ufficializzato l’accordo per l’arrivo di Federico Proia, centrocampista classe 1996 con un lungo percorso tra Serie B e Serie C. Un colpo importante che testimonia la volontà del patron Romano di allestire una squadra molto competitiva. “La Scafatese Calcio – si legge nelle nota – comunica agli organi di stampa di aver trovato l’accordo per il tesseramento di Federico Proia. Centrocampista classe 1996, Proia ha conquistato il titolo di campione d’Italia Primavera... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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