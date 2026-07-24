Savignano via al ’Compitum delle vacanze’

Notizia in breve

A Savignano prende il via questa sera il ’Compitum delle vacanze’ con la Notte al Museo. L’evento propone un percorso tra archeologia, giochi, creatività e divertimento, rivolto al pubblico. La manifestazione durerà tutta la notte, con attività e visite organizzate all’interno del museo locale. L’iniziativa è rivolta a famiglie e appassionati di storia, offrendo un’occasione per scoprire reperti archeologici e partecipare a laboratori tematici.