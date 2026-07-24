Savignano via al ’Compitum delle vacanze’
A Savignano prende il via questa sera il ’Compitum delle vacanze’ con la Notte al Museo. L’evento propone un percorso tra archeologia, giochi, creatività e divertimento, rivolto al pubblico. La manifestazione durerà tutta la notte, con attività e visite organizzate all’interno del museo locale. L’iniziativa è rivolta a famiglie e appassionati di storia, offrendo un’occasione per scoprire reperti archeologici e partecipare a laboratori tematici.
A Savignano, il ’Compitum delle vacanze’ inizia questa sera con la Notte al Museo, appuntamento con l’archeologia tra gioco, creatività e divertimento. L’iniziativa fa parte delle proposte estive del Museo archeologico don Giorgio Franchini di San Giovanni in Compito, un piccolo calendario dedicato a bambini, famiglie e appassionati di archeologia per accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio con esperienze coinvolgenti, capaci di unire divertimento, didattica e valorizzazione del museo. L’appuntamento più atteso dai bambini è quello con la notte al museo. Il programma prenderà il via alle 20 con un pic-nic, seguito alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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