Il nuovo allenatore del Sassuolo ha dichiarato di sentirsi motivato e carico per l’inizio della stagione. Dal ritiro pre-campionato, ha aggiunto di avere la responsabilità di fare bene. Ha anche confermato che il club sta monitorando il difensore belga, Van der Brempt, senza specificare eventuali trattative in corso.

"Sento la responsabilità di fare bene, siamo motivati e carichi per iniziare". Così il neo allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro pre-campionato neroverde. Per l'ex centrocampista di Roma e Juventus sarà l'esordio da allenatore in Serie A, inevitabile pensare a quando dovrà affrontare una parte importante del suo passato. "De Rossi? C'è un rapporto speciale, praticamente siamo cresciuti insieme. Sarà strano affrontarci in panchina, così come affrontare la Roma da avversario", ha dichiarato Aquilani. Il tecnico neroverde ha fatto il punto anche sul mercato, confermando l'interesse per il difensore del Como Ignace Van der Brempt. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sassuolo, Aquilani: "Motivato e carico. Van der Brempt? Lo seguiamo"

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