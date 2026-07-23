Il Sassuolo ha presentato una proposta di circa 6 milioni di euro al Como per il trasferimento del difensore Van Der Brempt. La trattativa riguarda un possibile ingaggio durante la sessione estiva di mercato. La società neroverde sta cercando di rafforzare la linea difensiva, concentrandosi su questa operazione. La proposta è stata avanzata nelle ultime ore, e si attendono sviluppi sulla possibile conclusione dell’accordo. La decisione finale dipenderà anche dalle risposte del club lombardo e dall’accordo tra le parti.

Calciomercato Sassuolo, presentata al Como una offerta per Van Der Brempt: novità e sviluppi importanti. Il Sassuolo intensifica le proprie manovre nella sessione estiva di calciomercato con l’obiettivo prioritario di ristrutturare il proprio reparto arretrato. La dirigenza neroverde ha individuato un profilo di grande prospettiva per arricchire la rosa a disposizione del tecnico Alberto Aquilani e ha mosso i primi passi ufficiali: il club ha infatti presentato un’offerta da 6 milioni di euro per Van Der Brempt, difensore di proprietà del Como secondo Gianluca Di Marzio. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Rinforzo per la difesa di Aquilani dopo la partenza di Muharemovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, offerta da 6 milioni al Como per Van Der Brempt: la situazione e cosa potrebbe succedere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COLPO SHOCK MILAN :Manchester United si scopre.offerta 50 Milioni

Notizie e thread social correlati

Sinner, cosa c'è dietro il malore: dal sensore per la glicemia ai dubbi sulla dieta. «Situazione complessa, potrebbe succedere di nuovo»Jannik Sinner ha avuto un malore a Parigi, e il giocatore ha dichiarato che potrebbe verificarsi di nuovo.

Leggi anche: Il Como non molla Chalobah, nuova offerta al Chelsea: rilancio da 30 milioni più bonus

Temi più discussi: Sassuolo, contatti per il ritorno di Acerbi; Calciomercato Serie A, il mercato del Sassuolo: suggestione Acerbi per sostituire Muharemovic; Calciomercato, perché Muharemovic è stato pagato 40 milioni dal Leeds. Juve e Sassuolo fanno a metà; Calciomercato, Muharemovic è la cessione più cara del Sassuolo: le cifre ufficiali.

EXCL. Il Sassuolo ha rifiutato una proposta da 20 milioni di euro del Besiktas per Armand Laurienté. Per il club neroverde l'esterno non è incedibile ma servono più di 25 milioni di euro per lasciarlo andare #calciomercato #transfers @sassuolonews x.com

Prime amichevoli tra moduli e calciomercato: come sarà il nuovo Sassuolo di Aquilani?Siamo nel vivo del calciomercato e il Sassuolo si ritrova di fronte alla necessità di fare alcune scelte. C’è una difesa da ridisegnare a causa della partenza di Muharemovic. L’unico acquisto, in real ... canalesassuolo.it

Lazio, Roma, Sassuolo e Milan: le ultimissimeProposto Musah al club biancoceleste. Continuano le trattative per portare Summerville nella Capitale. Probabile un ritorno in neroverde di Acerbi. Karetsas piace al club di Amorim ... corrieredellosport.it