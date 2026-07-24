Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa stagione. Il suo contratto scade a giugno e non ci sono ancora accordi per il rinnovo. La società sta valutando diverse opzioni, mentre l’allenatore ha espresso interesse nel puntare su altri giocatori. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi contrattuali e dalle strategie del club.

di Francesco Aliperta La stagione che sta per iniziare potrebbe essere l’ultima di Calhanoglu con la maglia dell’Inter: dal contratto in scadenza alle idee di Chivu. Quella che sta per iniziare potrebbe essere l’ultima stagione all’ Inter per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a giocare nella sua Turchia, ha un contratto in scadenza nel 2027 e a oggi non si è parlato di un rinnovo contrattuale. Il focus sul campo e il nodo della tenuta fisica. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il regista nerazzurro si appresta a vivere l’annata con la massima concentrazione, lasciandosi alle spalle i tumultuosi trascorsi estivi legati alle voci di mercato e allo strappo della passata stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Sarà l’ultima stagione di Calhanoglu con la maglia dell’Inter? Dal contratto in scadenza al piano di Chivu

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