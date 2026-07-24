Sanremo 2027 perchè il vincitore verrà immediatamente spedito a Parigi?
Il vincitore di Sanremo 2027 sarà inviato immediatamente a Parigi subito dopo la conclusione del festival. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e riguarda la partecipazione a un evento internazionale programmato nella capitale francese. Il trasporto avverrà senza soste, con un volo dedicato. Questa scelta mira a garantire la presenza del vincitore alla manifestazione in Francia senza ritardi. La comunicazione ufficiale non indica eventuali altri dettagli relativi alla trasferta o alle modalità di viaggio.
Il vincitore di Sanremo 2027 verrà mandato a Parigi subito dopo l’evento. Ecco il motivo. Il vincitore del Festival di Sanremo 2027 potrebbe non avere nemmeno il tempo di festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston. Secondo quanto annunciato dal Ministero del Turismo, infatti, il primo classificato della prossima edizione del Festival partirà per Parigi entro 48 ore dalla finale per esibirsi in un grande concerto all’Accor Arena. L’iniziativa fa parte del progetto “Italia 2027”, promosso dal Ministero del Turismo guidato da Gianmarco Mazzi, con l’obiettivo di valorizzare la musica italiana e promuovere il Paese attraverso una serie di eventi nelle principali capitali europee. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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