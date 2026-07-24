Sanremo 2027 perchè il vincitore verrà immediatamente spedito a Parigi?

Notizia in breve

Il vincitore di Sanremo 2027 sarà inviato immediatamente a Parigi subito dopo la conclusione del festival. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e riguarda la partecipazione a un evento internazionale programmato nella capitale francese. Il trasporto avverrà senza soste, con un volo dedicato. Questa scelta mira a garantire la presenza del vincitore alla manifestazione in Francia senza ritardi. La comunicazione ufficiale non indica eventuali altri dettagli relativi alla trasferta o alle modalità di viaggio.