Sanremo 2027 il vincitore vola subito a Parigi | il progetto Italia 2027
Il vincitore di Sanremo 2027 si recherà direttamente a Parigi per un concerto, previsto 48 ore dopo la proclamazione. La decisione fa parte del progetto “Italia 2027”, annunciato recentemente da un documento ministeriale. La scelta rappresenta una novità rispetto alle tradizionali tappe post-festival. Il concerto si svolgerà nella capitale francese, senza altre tappe intermedie. La partecipazione al concerto sarà inclusa nel programma ufficiale del vincitore.
Una novità senza precedenti potrebbe accompagnare il Festival di Sanremo 2027. Secondo una nota ministeriale, il vincitore della kermesse musicale avrebbe un impegno immediatamente successivo alla proclamazione: un grande concerto a Parigi, appena 48 ore dopo la vittoria sul palco dell’Ariston. L’iniziativa rientra nel progetto “Italia 2027”, ideato dal nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, con l’obiettivo di promuovere la musica italiana e il talento degli artisti italiani all’estero. Il vincitore di Sanremo subito sul palco di Parigi. Secondo il programma previsto, il vincitore di Sanremo 2027, dopo aver ricevuto il tradizionale leoncino d’oro, dovrebbe essere trasferito nella capitale francese per esibirsi all’ Accor Arena. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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Sanremo 2027, cambia il regolamento: il vincitore Giovani andrà direttamente tra i Big
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